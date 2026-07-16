Почему передача военных лицензий Киеву на самом деле не имеет отношения к украинскому производству? Каким образом Запад прячет прямые поставки ракет за разговорами о «технологической помощи»? Почему европейские политики скорее пойдут на экономическое самоубийство, чем на мир с Россией? И насколько близка Европа к повторению судьбы Детройта, потерявшего сотни тысяч квалифицированных рабочих? Информ… Читать далее: https://govorit.