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Говорит Европа ⚡

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Ростислав Ищенко: Никакого плана «Б» у Европы нет, только план «А» — агония

Ростислав Ищенко: Никакого плана «Б» у Европы нет, только план «А» — агония

Почему передача военных лицензий Киеву на самом деле не имеет отношения к украинскому производству? Каким образом Запад прячет прямые поставки ракет за разговорами о «технологической помощи»? Почему европейские политики скорее пойдут на экономическое самоубийство, чем на мир с Россией? И насколько близка Европа к повторению судьбы Детройта, потерявшего сотни тысяч квалифицированных рабочих? Информ… Читать далее: https://govorit.

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