Как только с фронта начали возвращаться первые раненые или отработавшие контракт, солдаты, стало понятно, что социальная напряжённость будет нарастать.
Мигранты и украинские беженцы нападают на ветеранов СВО: Столкновения происходят во всех регионах
Комментарии
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ВС
Владимир Степанов
к сожалению, не все участники СВО в состоянии опьянения ведут себя адекватно... нередко приходиться видеть, что среди порядочных воинов встречается и "быдло". Вспомните своих дедов и отцов: часто бывало, что многие и не знали, что их близкий родственник - геройский воин, потому что настоящие герои обычно не выпячивают свои заслуги, а скорее преуменьшают их (характерный пример - герой РФ Иван Жарский, да и кроме его немало). А выставляют свои "успехи" чаще всего хвастуны или второстепенные "вояки" (не настоящие воины). Но время всё расставляет всё по своим местам, только чтобы не долго ждать: пусть СМИ вместо "примадонн" и дешёвых блогерах больше рассказывают о патриотах РФ!
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11 час.
виктор климахин
Хохлов с черножопыми мигрантами шакалами убивать без суда и следствия как шакалов и бешенных собак
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11 час.
A
Air
Правильно Виктор! Хохлов и черножопых ишаков-мигрантов убивать на месте преступления без суда и следствия! Это быдло само поставило себя вне наших законов, и поэтому безполезно с ними о чем то договариваться, сразу убивать!!! И Народ Российский полностью нас поддержит!!!
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7 час.
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