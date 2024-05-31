БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 282 подписчика

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  • Air
    Правильно Виктор! Хохлов и черножопых ишаков-мигрантов убивать на месте преступления без суда и следствия! Это быдло ...Мигранты и украин...
  • виктор климахин
    Хохлов    с  черножопыми  мигрантами   шакалами   убивать   без  суда  и   следствия   как   шакалов  и   бешенных  с...Мигранты и украин...
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Мигранты и украинские беженцы нападают на ветеранов СВО: Столкновения происходят во всех регионах

Мигранты и украинские беженцы нападают на ветеранов СВО: Столкновения происходят во всех регионах

Как только с фронта начали возвращаться первые раненые или отработавшие контракт, солдаты, стало понятно, что социальная напряжённость будет нарастать.

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Комментарии
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ВС
Владимир Степанов
к сожалению, не все участники СВО в состоянии опьянения ведут себя адекватно... нередко приходиться видеть, что среди порядочных воинов встречается и &quot;быдло&quot;. Вспомните своих дедов и отцов: часто бывало, что многие и не знали, что их близкий родственник - геройский воин, потому что настоящие герои обычно не выпячивают свои заслуги, а скорее преуменьшают их (характерный пример - герой РФ Иван Жарский, да и кроме его немало). А выставляют свои &quot;успехи&quot; чаще всего хвастуны или второстепенные &quot;вояки&quot; (не настоящие воины). Но время всё расставляет всё по своим местам, только чтобы не долго ждать: пусть СМИ вместо &quot;примадонн&quot; и дешёвых блогерах больше рассказывают о патриотах РФ!
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11 час.
виктор климахин
Хохлов    с  черножопыми  мигрантами   шакалами   убивать   без  суда  и   следствия   как   шакалов  и   бешенных  собак
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11 час.
A
Air
Правильно Виктор! Хохлов и черножопых ишаков-мигрантов убивать на месте преступления без суда и следствия! Это быдло само поставило себя вне наших законов, и поэтому безполезно с ними о чем то договариваться, сразу  убивать!!! И Народ Российский полностью нас поддержит!!!
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7 час.

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