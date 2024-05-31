Мигранты и украинские беженцы нападают на ветеранов СВО: Столкновения происходят во всех регионах

ВС

Владимир Степанов

к сожалению, не все участники СВО в состоянии опьянения ведут себя адекватно... нередко приходиться видеть, что среди порядочных воинов встречается и "быдло". Вспомните своих дедов и отцов: часто бывало, что многие и не знали, что их близкий родственник - геройский воин, потому что настоящие герои обычно не выпячивают свои заслуги, а скорее преуменьшают их (характерный пример - герой РФ Иван Жарский, да и кроме его немало). А выставляют свои "успехи" чаще всего хвастуны или второстепенные "вояки" (не настоящие воины). Но время всё расставляет всё по своим местам, только чтобы не долго ждать: пусть СМИ вместо "примадонн" и дешёвых блогерах больше рассказывают о патриотах РФ!