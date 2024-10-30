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Царьград

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Заксобрание определило штрафы за склонение женщин к абортам в Забайкалье

Заксобрание определило штрафы за склонение женщин к абортам в Забайкалье

Какими будут штрафы за склонение женщин к абортам в 75-м регионе, расскажет «Царьград».За склонение женщин к абортам в Забайкалье будут штрафовать.

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