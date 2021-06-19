Зачем мужчины так настойчиво заманивают женщин в сожительство?

Элина МорозоваПолитикаЗачем мужчины так настойчиво заманивают женщин в сожительство? Мужчины достали с сожительством! Крик души. Всем,добрый вечер! У меня из отношения в отношения повторяется одно и тоже.Вернуться к статье643НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNatalyЖить вместе без штампа в паспорте неприемлемо! Такого мнения придерживается большинство наших бабушек и дедушек, а также многие мамы и папы. Переехать к мужчине без свадьбы, вести совместное хозяйство и рожать детей «чужому человеку», который может в любой момент уйти, – то, что не укладывается в голове у предыдущих поколений.Но понятия о морали и нравственности со временем меняются. Оформлять отношения официально или нет – выбор двух конкретных людей. Никто не имеет права навязывать им свое мнение. Единственное, о чем следует задуматься перед тем, как решиться на гражданский брак, – это его плюсы и минусы. Плюсы гражданского брака Больше личной свободы. Нет никаких обязательств (кроме моральных). Партнеры не несут какой-либо ответственности, просто получая удовольствие от совместного времяпрепровождения. Если отношения не сложатся, не придется думать, как защитить свое личное имущество. К тому же расстаться можно, просто разбежавшись в разные стороны. Без утомительных административных процедур. Отсутствие ограничений. Обычный брак подразумевает соблюдение общепринятых норм. Например, муж и жена обязаны поддерживать общение с родственниками друг друга, посещать семейные мероприятия и каким-либо образом «отчитываться о своих успехах». В гражданском браке все зависит исключительно от личных пожеланий партнеров. Больше взаимопонимания. Гражданский брак, как правило, основывается не столько на материальных интересах, сколько на взаимной симпатии (любви, страсти). Партнеры не принадлежат друг другу по закону и праву, что делает их внимательнее к словам и действиям, ведь потерять любимого человека можно буквально за секунду. Право на эксперимент. Периодически ходить в кино и рестораны – это одно. Жить вместе – совсем другое! В гражданском браке у мужчины и женщины есть достаточно времени, чтобы понять, могут ли они сосуществовать. Идеального результата никто не обещает, поэтому иллюзий нет. Со стороны все выглядит, как любопытное исследование, в котором пара ищет точки соприкосновения. В итоге можно прийти к той «модели семьи», что устроит обоих. На гражданский брак проще решиться, чем на официальный. Его часто выбирает молодежь и те, кто пережил развод. Первые открыты всему новому, а вторые не хотят повторить негативный опыт.Минусы гражданского брака Отсутствие ответственности. Разумеется, взрослость и надежность можно проявлять и без штампа в паспорте. Но часто именно в гражданских браках один из партнеров является человеком психологически незрелым, нежелающим брать на себя обязательства. А второй – мечтает о свадьбе, но мирится с обстоятельствами. Лучше договориться «на берегу», сразу обсудив планы на будущее. Юридические проблемы. Совместный быт постепенно обрастает имуществом, кредитами и ипотеками. В неофициальных отношениях сложнее договориться о том, кто будет «оплачивать банкет». Не хочется спускаться с романтических небес на грешную землю, но лучше сразу быть реалистами, ведь всякое бывает. Детский вопрос. Дети должны рождаться в законном браке. Устаревший стереотип? Возможно. Но он все еще довлеет над обществом, превращая рождение детей в гражданском браке в авантюру. Вседозволенность. Там, где личность ничто не ограничивает, неумолимая статистика фиксирует случаи домашнего насилия и измен. Да, руку поднимают и законные мужья, но сожителей вообще ничего не останавливает. А развлечься на стороне могут и мужчины, и женщины.Все случаи индивидуальны. Одни пары живут по принципу «мы свободны, но любим, уважаем и поддерживаем друг друга», другие выбирают – «мы друг другу ничем не обязаны». Это зависит не от похода в ЗАГС и ношения колец, а от сознательности выбора партнера, уровня самоконтроля и желания работать над собой во имя любви. Короче говоря, счастье любого брака находится в руках тех, кто в него вступает.Максим ШишкинЛучший комментарий.ГусЕнаЭто ЗАВИСИТ от похода в ЗАГС. Если люди молоды и планируют жить вместе и заводить детей ( что всегда подразумевается), то они обязаны идти в ЗАГС. Это закон. Остальное-от лукавого.Ирина Степанова (Одрова)Гражданский брак.... это бесплатная давалка! Которой попользовались и поменяли на другую(в случае чего). Никакой ответственности.... если женщина (девушка), умная -никогда себя так не унизит! Зачем такой мужчина рядом...который ответственность на себя взять не хочет? Если не хочет, значит не любит.... ну и тогда пошёл нахер... не твой это человек....Вера ФедороваНаташа, всё так, только сожительство- это не гражданский брак.Natalyа куда это мужчина жить то зовёт? на чьей территории он планирует это жительство в двоём? он вас в гости зазывает или к Вам в гостенёчки дорогие набивается? роль хозяина/хозяйки всегда затратна и экономически провальна все расходы на праздник жизни несет принимающая сторона она же и банкет оплачивает и дом к приёму гостей подготавливает вычищает от мусора грязи. роль гостя намного проще всего то навсего себя принарядил пёрышки почистил и пришел сел за стол душевно пообщаться поговорить о том о сём не напрягаясь ни на какие материально бытовые хлопоты заботы.Валерий ФедосеевА не слишком ли бабы мнят о себе? Знаю многих людей живущих семьёй без регистрации по 30 - 40лет и не испытывают никаких проблем.@Элина МорозоваА бабы то при чем? Они в сожительство не рвутся..Валерий ФедосеевА печать в паспорте из корыстных побуждений. Года не проживут, а уже начинается делёж, привлекает маму прочих родственников и мужик остаётся гол как сокол, со сковородкой на голове. Многое на своём веку повидать пришлось.Элина МорозоваНу насчет печати я не знаю. Главное регистрация в гос. органах по закону. Ну и никто же не заставляет. Не хочешь- живи один. Зачем в сожительство то заманивать? Можете объяснить? Зачем мужчине сожительство?Валерий ФедосеевВо-первых он ее не заманивает, она не коза и не телка. Идут на этот шаг осознано, по взаимному согласию и живут душа в душу. У меня соседи такие.@Валерий ФедосеевЭлина, у тебя на сайте штатные боты трудятся? Не успеешь свою мысль изложить, а они уже тут как тут, кляксы ставят.@Элина МорозоваКакая может быть душа там, где корыстный расчет мужчины присесть ПОСТОРОННЕЙ женщине на шею и прокатится за ее счет.. Стыд и позор...Элина МорозоваМой сайт для обычных людей, котрым интересно общаться на предлагаемые темы. А в каком режиме они выходят на сайт и общаются- это их личное дело.Валерий ФедосеевВидишь у нас с тобой разные взгляды, с разных колоколен. Ты зациклилась на коварстве мужиков и не желаешь взглянуть иначе. Почему именно мужик сидит у бабы на шее, а не наоборот? Видимо тебе такая участь досталась и ты готова весь род мужской заклеймить? П. С. Чую что попаду в чёрный список сайта. Кое-кто уже практикует это, им не нравится откровенный разговор.Nataly))))Мне порой кажется, что я буду вечно одна.)))) вот это просто рассмешило ну как так одна? да ещё и в 30 то лет)))) ха-ха-ха.Мужчина в жизнь женщины никогда не приходит один, обычно они ходят парами или даже тройками, создавая нам немалые проблемы. Еще недавно женщина сидела одна-одинешенька, и в ее постели можно было обнаружить разве что печенье. Но стоит ей с кем-нибудь познакомиться – и вот уже где-то в мире материализовался еще один симпатичный парень, которому тоже надо. Иногда они вообще прибывают в арифметической прогрессии. Если все-таки пойти на свидание с тем, вторым, то по дороге тебя обязательно догонит третий. Влюбленная женщина похожа на прекрасный благоухающий цветок, привлекающий всех пчел в округе. Я лично знаю женщину, которой действие этого закона так надоело, что она решила обмануть судьбу. Раз мужчины у меня пока нет – я его выдумаю. Самостоятельно раздую пожар из искры, и буду ловить, что называется, на живца. Собственно, она выбрала себе объект – какого-то тренера в спортзале, чисто для того, чтобы «раскуриться». И старательно переживала с ним выдуманный роман в своих фантазиях. Не знаю, что подействовало в большей степени – изменившаяся под благотворным влиянием упражнений фигура, или энергетический заряд, который она создала. Но результат бы налицо – очень скоро у нее появился настоящий поклонник, кстати, на 12 лет моложе. Еще одна дамочка так сильно переживала драму расставания, что решила каждый день постить в инстаграм фото в купальнике. Фото представляли собой вольные зарисовки на тему «смотри, кого потерял». Тот, кто потерял интерес, эти фото, увы, уже не увидел. Но зато их увидел совсем другой человек. Увидел и решил непременно познакомиться поближе. Я могла бы приводить еще много примеров из жизни. Я читала кучу статей, объясняющих закон совпадений с точки зрения математики, физики, психологии и философии. Но я лучше приведу вам свое. Мотыльки, как вы верно заметили, летят на свет группами. Но летят они не потому, что увидели другого мотылька. А потому, что кто-то зажигает свечу…Natalyлюбое сожительство это договор двоих и причем договор на уровне бла-бла и исключительно на пальчиках или как говорят,вилами по воде писано))) а всё что не оформлено на бумаге под печать это просто фу-фу "пустышка". слова к делу не пришёш)))) так что в ЗАГС и с брачным контрактом на руках . а иначе вам просто не выжить в этом бюрократическом государстве. ПОМНИТЬ надо-БЕЗ БУМАЖКИ ТЫ БУКАШКА ЛИШЬ С БУМАЖКОЙ ЧЕЛОВЕК!!!!NatalyЯ только за официальный брак и за свадьбу, но вот о свадьбе я бы всё же очень очень хорошо призадумалась на месте молодых....Пара, которая взяла на свадьбу адский кредит, и три дня кормила икрой и поросятами дядю Мишу из Саратова, тетю Зину из Рязани и еще 23 567 незнакомых человека, а потом развелась через полгода – вот страшилка нового времени. Вроде бы уже прошли те времена, когда приличной девушке кроме как замуж, и выйти-то было некуда. Развлекательных мест повсюду больше, чем людей. И совершенно не обязательно ждать праздника, чтобы отведать новое блюдо в ресторане, красиво одеться или закатить вечеринку с друзьями. Но кто бы что ни говорил, пышная свадьба с тамадой, нелепыми конкурсами, нафаршированными едой родственниками до двенадцатого колена и главное – длинным белым платьем «как у принцессы» до сих пор остается заветной мечтой многих молодоженов (а иногда и принципиальным требованием их родителей). Почему так происходит? И почему роскошное торжество устраивают не только те, кто это может себе позволить, но и те, и особенно те, кто живет скромно, что называется, «от зарплаты до зарплаты»? Мне кажется, что свадьба в данном случае – это всего лишь способ о чем-то рассказать миру. Скорее всего, люди хотят показать, что они обеспечены, твердо стоят на ногах и состоялись в жизни. И за несколько часов таких ощущений они готовы не то, что взять кредит – отдать последние трусы в ломбард и последнюю душу дьяволу. Вот и вляпываются в долги, которые потом выплачивают годами. Иногда уже после развода. Я не то, чтобы против пышных свадеб, я против философии «казаться, а не быть». С моей точки зрения, те деньги, которые часто люди спускают на ненужные понты, можно было бы использовать для того, чтобы получить гораздо большую отдачу, чем воспоминания о том, как дядя Володя в конце вечера бегал между столами и складывал в сумку тарталетки с икрой. Я говорю о создании стартового капитала, который будет потом приносить свои проценты, и позволит человеку на самом деле, а не один день в жизни, жить безбедно и счастливо.Вместо того, чтобы пускать пыль в глаза знакомым, рекомендую твердо встать на ноги, обеспечив завтрашний и послезавтрашний день Ведь удовольствие от того, что тебе по карману, и за что не надо потом расплачиваться пять лет, куда больше.Элина МорозоваНе вижу смысла в показушной свадьбе. Только для самых близких.Natalyэто всё, что ты написала про показушность опять таки зависит от социальной статусности пары или того места какое они занимают в данном социуме на иеррархической леснице, порой бывает так, что без пышной свадьбы ты просто станешь изгоем в своей социальной среде обитания просто покатишся вниз и уйдешь из круга своего общения, для многих станешь "не наш человек" социально не близкий а нечто на более низкой ступеньке раз даже денег зажал на свадьбу значит у тебя уже другой материальный уровень достатка или ты вот- вот и проблемный банкрот, а финансовых провалов и просчетов социум не прощает человеку, Вот решишь свои проблемы сумеешь встать после падения вот тогда только к нам и вернёшся))))NatalyУ каждой женщины могут быть разные потребности в отношениях. Одной нужен хозяйственный муж, другая предпочитает вызвать специалиста по хозяйству из специальной службы. Одна считает, что телесная близость - самое важное в отношениях, а другая считает, что самое важное - общие духовные ценности. Одна хочет много детей и ищет будущего заботливого отца, а другая планирует заниматься карьерой и отложить рождение детей на неопределённое время. Чтобы выбрать своего мужчину, нужно точно прописать, как вы себе представляете брак, какие качества мужа для вас являются наиболее ценными, а какие имеют второстепенное значение. И самое главное - нужно самой для себя понять, что для вас категорически недопустимо в отношениях, с чем вы ни за что не сможете смириться. Если женщина точно знает, какого мужчину она хочет, и её требования совпадают с её возможностями, она находит мужчину. Женщина не находит подходящего мужчину в двух случаях: если сама точно не знает, кто ей нужен, и если хочет того, кто в принципе не сможет рядом с ней оказаться. Например, если простая женщина без образования, со средним уровнем интеллекта и культуры хочет выйти замуж за доктора наук, это у неё вряд ли получится. Важно понимать, что и она сама тоже должна представлять интерес для мужчины, которого выберет. Если он ей нужен, а она ему не очень, перспектив мало. Сложный вопрос для женщин, на который придётся ответить честно: “В чём моя ценность для мужчины?” Для этого нужно иметь адекватную информацию о себе - не заниженную и не завышенную самооценку. Но и этого мало! Женщина может быть красивой, а её избранник может не считать красоту важным качеством жены. Или женщина может считать себя заботливой, а мужчину раздражает излишняя опека со стороны женщины. Мало знать свои ценные качества, нужно, чтобы именно эти качества были важны для мужчины.Очень важно постепенное сближение и медленное узнавание друг друга, а не ловля мужчины для быстрой вербовки в мужья. Узнавание происходит, когда мужчина и женщина сближаются в процессе реальных совместных действий. То есть, виртуальные отношения - это вообще не сближение. Прогулки и походы в кино тоже не дадут достаточной информации. Попробуйте, например, регулярно готовить вместе еду и приглашать гостей на ужин. Вы сразу узнаете много нового о своём избраннике! А главное - совместное приготовление пищи покажет, умеете ли вы договариваться и разделять обязанности. Если женщина сама покупает продукты, сама готовит, сама накрывает на стол, сама моет посуду, значит, взаимодействия не случилось. Есть о чём подумать перед выбором!Денис ЛЭля копия Wlad Wladа, только наоборот, у него все бабы коварные с членами, или или мужики с вагинами. У Элины мужики коварственные.))) Кстати, туташний бот уже удалил комментарий.Элина МорозоваА что, в вашей семье как то по другому? То есть это вы приходите домой после работы и и впрягаетесь в домашнюю работу, готовите, моете убираете? А жена отдыхает на диванчике и ждет, когда вы ее пригласите к накрытому столу) А потом опять брык на диванчик. Она же устала на работе...Валерий ФедосеевЯ давно на пенсии, дети и внуки живут отдельно, а жена ушла в мир иной. В своё время при жизни и здравии жены, не было проблем с диванами, вместе работали, домашние заботы делали вместе, и на дачу вместе. Сейчас остались одни воспоминания о прошлом. Внуки иногда навещают, обеспечивают фруктовой, овощной продукцией. Не надо свои неудачи в жизни сваливать на весь род мужской.@Элина МорозоваВы о чьих неудачах говорите? Если вы все делили пополам- то это самое нормальные и здоровые отношения. Так должно быть в каждой семье. Но увы, очень многие мужчины считают, что жена должна быть бытовой прислугой. Если женщина работает, тот она не обязана тащить на себе все домашнее хзрзяйство. А если не работает, тогда другое дело. Но муж тогда не должен считать потребьности жены капризными "хотелками". А у меня все просто. Я предпочитаю сама зарабатывать и себя содержать, зарабатываю дростаточно, чтобы оплачивать многие из этих услуг специально обученным людям.АМАлиса МайскаяЯ только что прочитала статью, которую Вы скопировали у Морены)) Забавно аргументируете))Ирина Степанова (Одрова)А что они за год жизни так успели нажить непосильным трудом что делить собрались?Валерий ФедосеевНе будьте наивны. Имеется ввиду женское коварство, когда женщина выходит замуж по расчёту. В совместной жизни они ещё ничего не нажили, но мужик был состоятельный и вот новоиспечённая жена по совету своей мамы желает кое-что поиметь. Не всякий мужик будет таскатся по судам, плюнет, махнёт рукой и уйдет оставив всё нахалкам.@Анна ЭржибоваМожно сожительствовать но ты бесправный,хоть в браке хоть нет в любом случае мужик может свалить но,ты хотя бы на что то можешь рассчитывать хотя тоже под вопросом....многие ли бывшие платят алименты многие ли встречаются с детками и т.д.Денис ЛА многие ли бабы платят алименты?СергейЯ о таких даже не слышал.Денис ЛОни наверно скромницы.)))Natalyа многие ли отцы соглашаются на проживание с ними деточек? хотят их полноценно воспитывать обувать одевать, кормить поить, развивать как физически/телесно так и духовно/умственно в одиночку? вот если такой папаша начнет растить своё чадо один, то пожалуйста получит и алименты от бывшей- имеет полное право.Короче, берут жить ребёнка к себе папашки и получают законные 25% от заработков мамашки)))))СергейАга, такие скромницы, что анонимно платят алименты ))))Элина МорозоваА многие ли бабы оставдяют своих детей?Денис ЛУ себя?Денис ЛПредставь если бы баб алиментщиц было в большинстве, то долгов и уклонисток было бы больше чем мужиков, потому что бабы от природы хуже приспособлены к выживанию и самостоятельности, даже название у забракованных в ЗАГСЕ называется — ЗА мужем, а не он за женой.))) Они привыкли жить что всё делают за них, и закон ничё не делает чтоб заставить их работать.Элина МорозоваВот уж насмешил.Денис ЛСтараюсь. ㋡Элина МорозоваБывшим.Элина МорозоваДа, Денис, так и есть. Ты ведь сам неоднократно писал, что мужики не платят алименты потому, что самим жрать нечего. Значит не зарабатывают. А бабы работают. Иногда и не на одной работе. Им деваться некуда. Надо прокормить и себя и детей....Денис ЛТе кто не нищие и не платят, то это дело принципа, бабы слишком наглые. Я ваще против алиментов по закону, это дело добровольное, как например спасибо говорить, любить и уважать. Если любит ребёнка, то пусть платит, и он всё равно с ним не живёт. Насчёт нищих я совсем о другом говорил, что закон алиментщиков беспощадно добивает, как фашисты евреев, как докхантеры бездомных собак. Закон убийц так не преследует которые должны выплатить миллионные ущербы родственникам убитого, а алиментщика чуть не к маньяку приравнивают, хотя он законопослушный и просто стал любящим отцом, а бабу сделал матерью, но его этого лишили (начала лишать баба). Где логика таких преследований именно алиментщиков? У него последний старый телевизор и холодильник заберут, а это всё чё у него есть и купить новое не может, а ребёнку сегодня пару раз пожрать, а завтра уже высрет, и опять по новой пойдёт вымогательство. Ребёнок бы в любом случае голодным не остался, и мамаша есть и государство поможет. Суд всегда смотрит на характеристику подсудимого даже в уголовных делах чтоб смягчить приговор, но к алиментщику никаких поблажек. Видно же что он сам мучается, нифига душить родного отца и сажать чтоб он страдал и на нём было клеймо? — ”Ты преступник, потому что ты родной отец“. Попробуй на на себя примерить, — ты преступница потому что родила. Не кажется бредом? Ты сама признаёшься всегда, — потому что он лишь РОДНОЙ по крови. Тут ты говоришь что бабе надо прокормить и себя, это почему то тебя волнует, хотя это её личные проблемы чё она будет жрать и мужика не касается. А как мужику быть, тебе пофиг.Элина МорозоваЕго кто то заставлял трахаться? Ему кто то мешал предохраняться? Или он еще до сих пор недееспособный? Почему честные налогоплательщики должны за него кормить его отпрысков? Или этим детям помирать с голоду? Тогда он убийца собственных детей. Если у него последний старый холодильник и телевизор, то какого он трахаься лезет без контрацептивов с посторонней бабой. Он ведь не готов быть отцом и кормильцем. И если он отказывается платить , то можно его освободить от алиментов взамен на кастрацию. Как предотвращение его дальнейшего преступного размножения.Денис ЛТы читай внимательно по буквам о чём я спросил, зачем к родному отцу быть жёстче чем к убийце? Ты родного отца считаешь хуже убийцы, он бабе нанёс ущерб и она страдает от ребёнка? )))Элина МорозоваА чем такой "отец" лучше убийцы?Денис ЛЕсли у бабы ребёнка забрать, ей так полегчает?Элина МорозоваТо есть ты вдобавок ко всему предлагаешь лишить ребенка последнего кормильца? Однако........Денис ЛТак полегчает бабе или нет?Элина МорозоваРебенку поплохеет. Папаня будет его голодом морить.Денис ЛНе хочешь — не живи, не будет обидно, а он другую найдёт. А ещё ей надо на себя в зеркало посмотреть почему ей попадаются мужики без планов на будущее.Evgeniy LeVПока читал сей "крик души", примерно Вашими словами возникло желание ответить! ))) Даже анекдот вспомнился:NatalyНадет и найдет, так ведь и она легко найдет другого в чём проблема? он что такое сокровище и вообще последний мужчина на планете? у нас кажется дефицита мужского населения повсеместно не наблюдается мора эпидемий войн нет да и ковид это не гендерная болячка, которая выкашивает исключительно особей по половому признаку типа яйчтые в топку писючные живите))))Evgeniy LeVТак а если никаких проблем нет, то не надо тут сопли на весь эфир размазывать.Денис ЛЛучше сделать счастливыми многих мужчин, чем сделать несчастным одного.Natalyникаких соплей не рассмотрела)))) да и вообще есть ли теперь сопли слюни у нынешней молодёжи то ?они теперь совсем лишены сантиментов)))))Бесчувственная - та, которая научилась говорить "нет" — Ну вот, и тут он, такой, говорит, что, мол, я ему не подхожу! Нет, ты прикинь, он мне такое заявляет. Да он себя и свою зарплату вообще видел? Алло? Ты меня слушаешь вообще? У меня горе тут случилось, любимый мужчина, можно сказать, ушел, а ты не слушаешь! — А может быть, это ты не слушаешь? Меня не слушаешь, и его не слушала никогда. Ты говоришь уже сорок минут, а мне даже слова вставить не дала. — Ты что? На часы смотрела? Это так-то ты дружбу понимаешь? А я говорила, что нечего к психологу ходить. Психолог — от слова «псих», так и ты умом тронешься. Уже начала. Подругу поддержать не хочешь в беде, мужика защищаешь. Чужого, между прочим. — Я очень хочу тебя поддержать, но уже поздно, а у меня еще дела есть. Хотя, знаешь, у меня тут тоже кое-что случилось, мне тоже поддержка не помешает. — Какая-то ты бесчувственная стала, Юль, что-то с тобой не так. Пока. Стоило Юле положить телефон и выдохнуть, как хлопнула входная дверь. Через секунду на кухню ввалился муж. — О, Юлек, привет! Есть что пожрать? А то на тренировке с пацанами так погоняли классно, что аппетит разыгрался. Прикинь, Васян пас закрутил, я еле отбил! А потом прям свалка началась, оторвались по полной, короче. — А ты в магазин заходил? Я тебе список скидывала. — Да я как бы не нанимался в телефон каждые пять минут смотреть. Ну хорош мне мозги делать! Что там пожрать-то у нас? — Я просила тебя купить продукты, потому что задержалась на работе и потому что устала. В холодильнике пусто, — сказала Юля и удивилась тому, что смогла это произнести. На сеансе с психологом ей пришлось проговаривать эту фрау много раз, прежде чем голос перестал предательски дрожать и срываться. — В смысле, устала? А что такого случилось-то? Все как бы работают и ничего, не устают, не переломились подсуетиться в магаз забежать, чтобы ужин на столе был к приходу мужа. Нет? Это что за феминизм тут? Тебе как бы все равно, что муж голодный вернулся? Это тебя так психолог подучила? Ха! Смотри, Юлька, по этой дорожке пойдешь, до развода дойдешь. Я тебя не узнаю, Юль. Что с тобой сделали? Юля не успела ответить, как телефон снова зазвонил, и она, не взглянув на мужа, ушла в гостиную. — Юленька, ты к нам на выходные заедешь? Мы соскучились с папой. Сил нет, как хочется тебя увидеть. И это, захвати там свои приборы рабочие, ну как обычно, ладно? У меня челка что-то отросла, да и ты ее, уже не обижайся, кривовато отрезала в прошлый раз, — Мама, если память мне не изменяет, челку ты просила по косой тебе сделать, а я тебя отговаривала. — Ой, ну тебе хоть ничего не говори. Критики не выносишь. Правды не любишь. Зря ты так, дочка. Надо уметь признавать свои недоработки. — Тебя действительно впервые за много лет интересует, как со мной общаться, или ты пытаешься опять жертву плохой дочери изобразить? — Отец, отец, с Юлей беда, переделал психолог нашу дочь! Срочно неси мне валерьянку, я не могу это выносить. Она и себе, и нам всю жизнь теперь сломает! Юля не стала дослушивать мамины стенания и нажала отбой. Голова гудела, руки немного дрожали. Психолог предупреждала, что менять привычный образ действия не так-то просто, но сейчас несмотря на накатившую на нее слабость, Юля чувствовала себя победительницей. — Юлек, слушай, я тут пиццу и роллы заказал, Калифорния, ну как ты любишь. Что-то я погорячился, наверное, а?ЮРЮрий Викторович Рыбаков... мир меняется и очень скоро для любого мужчины ответственность не будет равна походу в загс и регистрации там отношений. Причина этого явления кроется лишь в том что при стремлении женщин к равноправию с мужчин не снимаются никакие обязанности и мужчины не получают никаких возможностей повлиять на женщину в принятии решения о рождении детей. Поэтому совет - пора привыкать к новым реалиям. А особо ярым защитницам "семьи" стоит вникнуть в тонкости семейного кодекса - многое прояснитсяNataly))))"мужчины не получают никаких возможностей повлиять на женщину в принятии решения о рождении детей. )))) а Должны получать?То есть вынашивать ребенка рискуя здоровьем теряя силы время ресурсы своего организма а потом рожать в мукахей ей, а решать когда женщине это делать где это делать а самое главное от кого этоделать будет мужчина. ну да всем мужикам баб выдавать по талонам, что бы каждая особь мужского пола имела право на размножение))) ну-ну помечтайте мужички помечтайте да и вообще учитесь вынашивать и рожать сами сами без баб))))ЮРЮрий Викторович Рыбаков"мужчины не получают никаких возможностей повлиять на женщину в принятии решения о рождении детей. )))) а Должны получать?" - да безусловно мужчина должен иметь возможность принимать участие в решении этого вопроса. По другому просто и быть не может. В случае когда женщина хочет родить для себя пусть обратится в клинику и сделает ЭКО. ... весь ваш остальной опус - это набор стандартных штампов расчитаный на привлечение масс на свою сторону. Суть мира такова что мужчина и женщина получили разные предназначения в этом мире и они будут их выполнят хотят того или не хотят . Задайте своим знакомым мужчинам вопрос "а как ты воспримешь известие о том что по решению твоей спутницы ваш ребенок был убит абортированием?" - я думаю что над подобными вопросами женщины современные не очень то и задумываются ведь с каждого утюга кричат "мое тело - мое дело " (как раз про вынашивание и рождение детей) Но если бы это было так на самом деле то почему все женщины задаются вопросами про то что ведь двое делали ребенка????? Еще раз подчеркну - и мужчинам и женщинам придется отказаться от старых мифов о семье и жизни в социуме - пора привыкать к новым реалиям , и если эти реалии не нравятся то пора начинать диалог и искать способы к изменению сложившейся ситуации. Более того скажу - лично меня абсолютно все устраивает т.к. избавляет от кучи геморроя ведь равноправие порождает и равную меру ответственности , а вот в законодательстве эта самая равная мера ответственности как раз и не прописана и именно поэтому женщина в первую очередь выходит замуж за государствоNataly""Суть мира такова что мужчина и женщина получили разные предназначения" """ )))) ого, как вы загнули Разве ВАМ доподлинно известно зачем и почему и для чего вы конкретно материализовались на этом свете? вот зачем вы здесь на Земле и какой вам путь предначертан , что такого вы должны успеть сделать от момента рождения до момента смерти, что бы выполнить своё предназначение? ведь говорят же, что у каждого свой крест и он обязан его нести только сам сам ни на кого не перекладывая свою ношу. простите, но я не знаю какое такое предназначение женщин в этом мире. Да и вообще даже БОГ оставил за человеком право свободного выбора не лишал его, как других животных права на свободу ДУХА или ДУШИ. а душа то , как известно пола не имеет и только этой душе выбирать куда ей двигаться в свет или тьму служить добру или злу)))помните наверное, что :-Каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку — каждый выбирает для себя. Каждый выбирает по себе слово для любви и для молитвы. Шпагу для дуэли, меч для битвы каждый выбирает по себе. Каждый выбирает по себе. Щит и латы. Посох и заплаты. Мера окончательной расплаты. Каждый выбирает по себе.NatalyА как же нам быть со смыслом жизни ведь этот смысл каждый выбирает для себя сам и от пола человека этот смысл вовсе не зависит .Человечество в ходе эволюции выработало не так уж много этих «смыслов по жизни», их всего лишь 5 получается 1.Нигилизм – смысл в том, что в жизни никакого особенного смысла нет и смысл жизни именно в самой жизни (короче, нефиг этим заморачиваться, живи и все). 2.Гедонизм – жизнь – это "дойная корова". Ее надо тянуть за сосцы и пить сладкое млеко радостей, удовольствий и необычных ощущений. Смысл жизни – в кайфе от секса, развлечений, отдыха и прочего "фана"! 3. Самореализация – смысл жизни в том, чтобы найти свой жизненный путь и идти по нему, совершенствуясь и усложняясь. 4. Филантропизм – смысл жизни в том, чтобы, уходя, оставить мир и общество хоть на кусочек лучше, чем они были до тебя. 5. Этернизм – смысл жизни в том, чтобы оставить "след" своей жизни, который будут помнить и чтить потомки. Это стремление продлить свое существование ЗА пределы жизни. Пункты 3 – 5 выглядят, вроде бы, похожими и возникает естественное желание их объединить в один. Проясню разницу – она в том, что НЕ важно. Например, для человека самореализующегося НЕ важно, останется ли после него память или нет. Гораздо важнее найти именно свой путь. Да, он не против сделать мир лучше, но, снова, куда важнее именно совершенствовать себя. Для него он сам, его жизнь, его "Я" важнее всего остального. Филантроп во главу угла ставит не себя, не память о себе, а окружающий мир (людей, природу или их взаимодействие – гармоничное сожительство). Он может отдать последнее и самого себя, если посчитает, что это необходимо. Это жертвенный смысл жизни. "Жертвую собой ради других" – таков девиз его жизни. Этернист будет совершать только такие поступки и деяния, которые принесут ему славу при жизни и после нее. "Я выверну этот мир наизнанку, лишь бы он запомнил меня" - примерно так звучит его девиз. Может оказаться так, что проще что-то разрушить, чем построить, чтобы оставить память о себе.Заметьте, что эти смыслы жизни равнозначны и ни один из них не лучше не хуже другогоNataly)))женщина в первую очередь выходит замуж за государство)))) Нет не выходит, просто для государства женщина самый ценный человеческий ресурс вдь именно она рожает другой человеческий ресурс для этого государства. а мужчина что? тфу и расходный материал . закончится био материал -мужчинка на этой территории, так импортруют био материал у другого государства, главное что бы женщина оставалась на месте продолжала жить и плодиться новыми гражданами страны)))ЮРЮрий Викторович Рыбаков...в чем загиб то? Пройдет еще лет 20 и население перейдет на лабораторное мясо, пройдет еще лет 60 - 70 и женщина будет заменена искусственным механизмом для развития плода и выращивания нового человека и это случится в том числе и потому что женщины сами отказываются от естественного предназначения установленного Богом, Миром, Высшим разумом (называйте как хотите суть не изменится). Мои задачи на теперешний период времени мне известны и "что делать и куда бежать" понятно В случае предначертанности вам судьбою чего либо права выбора у вас нет и быть не может. Ведь само изложение говорит о том что нет понимания а что же такое судьба. "Куча букаф" - это видимо для придания бОльшей значимости смыслам текста? - интересно просто по природе любопытства.ЮРЮрий Викторович Рыбаков... беда того государства в котором женщина или мужчина самый ценный ресурс - такое государство придет к упадку просто от глупости правителей или граждан так думающих. Человек - и мужчина и женщина есть одинаково ценный и самый важный ресурс для государства со своими основными функциями и задачами. Просто в этот период времени идет становление новых моральных ценностей и установок и не все люди готовы принимать их. Ничего страшного в этом нет - у Мира существует множество способов и путей донесения новой информации каждому человеку. Ведь именно для этого существует некий промежуток времени "от идеи до объекта" и в этом есть задуманная точность и совершенство МираАндрей СедойМиниму год нужно быть вместе.(По себе)Комментировать
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