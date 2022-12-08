Жесткая авария, произошедшая в Приморье, попала на видео

Жесткая авария в районе АЗС в Фокино попала на камеру видеонаблюдения, сообщает PRIMPRESS. ДТП спровоцировал автомобиль, который решил повернуть налево не с крайнего левого положения, в этот момент слева от него с высокой скоростью ехал внедорожник.