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Жесткая авария, произошедшая в Приморье, попала на видео

Жесткая авария, произошедшая в Приморье, попала на видео

Жесткая авария в районе АЗС в Фокино попала на камеру видеонаблюдения, сообщает PRIMPRESS. ДТП спровоцировал автомобиль, который решил повернуть налево не с крайнего левого положения, в этот момент слева от него с высокой скоростью ехал внедорожник.

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