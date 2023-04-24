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В Иордании заинтересованы в сотрудничестве с Россией по вопросу малых ядерных реакторов

Иордания заинтересована в строительстве малых ядерных реакторов. Сообщается, что страна собирается рассмотреть образцы реакторов из ряда стран, среди них есть Россия.

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