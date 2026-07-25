«Палач Донбасса» или «Белый Вождь»: кто займет расстрельную должность после ухода «мясника» Сырского

На Украине обсуждают кандидатуры на посты главкома ВСУ и министра обороны, Шмыгаль затаился в засаде Дмитрий Родионов На фото: президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий украинской армией Александр Сырский (Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press) Материал комментируют: Александр Ведруссов Иван Мезюхо Наиболее вероятным кандидатом на должность главнокомандующего украинской армией является командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый, утверждает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
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