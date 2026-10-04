Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Когда Россию её жители стали называть «Россией». И как называли до этого

Слово «Россия» кажется таким же древним, как сама страна, но это обман зрения. Человек, живший при Ярославе Мудром, Александре Невском или даже Иване Калите, этого слова не знал и не употреблял.

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