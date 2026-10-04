Когда Россию её жители стали называть «Россией». И как называли до этого

Слово «Россия» кажется таким же древним, как сама страна, но это обман зрения. Человек, живший при Ярославе Мудром, Александре Невском или даже Иване Калите, этого слова не знал и не употреблял.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Русская Семёрка18 подписчиков
Свежие комментарии
- РЛ Три самых лучших ...
- В Что будет, если о...
- «Рома»: почему им...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым