Еще может «полыхнуть»: почему Россия бережет силы на Украине Евгения КомароваАналитики американского издания Military Watch magazine вновь обратили внимание на танк Т-14 «Армата», который считается одним из самых передовых боевых машин в мире, и задались вопросом о его отсутствии на поле боя.