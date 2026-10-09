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НХЛ. «Коламбус» примет «Питтсбург», «Вашингтон» сыграет с «Рейнджерс», «Виннипег» против «Анахайма»

«Коламбус» примет «Питтсбург», «Детройт» – «Сиэтл», «Вашингтон» сыграет с «Рейнджерс», «Виннипег» будет противостоять «Анахайму».

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