Дәүләт Думасында Газманов һәм Shaman җырлары мәктәптә өйрәнелә башлаячак дип белдерделәр

I-VIII сыйныф укучылары 2025 елның 1 сентябреннән музыка дәресләрендә бүгенге көн авторларының патриотик әсәрләрен, шул исәптән Shaman тәхәллүсе белән билгеле Россиянең атказанган артисты Ярослав Дронов һәм Россиянең халык артисты Олег Газмановның җырларын өйрәнә башларга мөмкин.
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