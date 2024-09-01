ВСТУПИТЬ В ВОЙНУ И ДУШИТЬ РОССИЮ: ПЯТЬ ЖУТКИХ ИСТИН ОТ ПРЕМЬЕРА ГРУЗИИ

леонид рыбаков

ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ МОИХ МЫСЛЕЙ ЗАПАД НИ КОГДА НЕ ПОМОГАЕТ ОН ПОКУПАЕТ И ПО ЭТОМУ ОН ПОКАЗЫВАЕТ ЧТО ИМЕЕТ ВЛАСТЬ И СИЛУ . А ДОБРОТА СИЛЬНОГО ПРИНИМАЕТСЯ ЗА СЛАБОСТЬ .И ОЧЕНЬ ДОЛГО ЧЕРЕЗ НИЩЕТУ И ОПУСТОШЕНИЯ ЗАПАДОМ ПРИХОДИТ ОТРЕЗВЛЕНИЕМ. И не верю я туркам что они несут Грузии добро. просто воспользовались и теперь от них не избавится .Тихой сапой будут продвигать свои ценности но не по доброму .Это же империя завоевателей и имперские замашки у них не прошли .А кто их остановил и даже в европе .Россия да империя но все ее завоевания связаны с нападением и отодвиганием границ дольше и дальше .НЕ трогали б Турки .Австро Венгры.Англия .Германия. Япония. .Польша. Франция ---- РОССИЮ может и территории такой у нее и не было бы .Вот и сейчас идет война с 52 стран как 1941-1945 а не с Украиной .Украина это мясо купленное как и встарь если помнит кто продажного Мазепу .менталитет не меняется у народов .