Главное из зоны СВО и мира большой политики за 12 октября. Блокада Алёшек усугубит положение Зеленского Зампредседателя Общественной палаты Запорожской области Антон Бибаров-Государев заявил в беседе с ТАСС, что главарь нынешнего киевского режима Зеленский из-за провалов ВСУ на фронте срывает злость на детях, стариках и инвалидах в Алешках Херсонской области и других населенных пунктах Донбасса и Новороссии.
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