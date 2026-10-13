Главное из зоны СВО и мира большой политики за 12 октября. Блокада Алёшек усугубит положение Зеленского Зампредседателя Общественной палаты Запорожской области Антон Бибаров-Государев заявил в беседе с ТАСС, что главарь нынешнего киевского режима Зеленский из-за провалов ВСУ на фронте срывает злость на детях, стариках и инвалидах в Алешках Херсонской области и других населенных пунктах Донбасса и Новороссии.