Илон Маск передумал посылать крупных рекламодателей и теперь пытается вену...

Илон Маск передумал посылать крупных рекламодателей и теперь пытается венуть их в XИлон Маск (Elon Musk) попытался дистанцироваться от своих предыдущих резких заявлений в адрес рекламодателей, которые покинули его социальную сеть X.
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