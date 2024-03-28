Бухарест подтвердил, что россиянам будет выдаваться "шенген" с 31 марта

Румыния впервые начнет выдавать шенгенские визы гражданам Российской Федерации с 31 марта. Об этом объявило посольства Румынии в Москве после того, как получило соответствующие уточнения из Бухареста, пишет ТАСС.
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