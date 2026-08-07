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Politico: Исландия и Черногория могут одновременно войти в ЕС в 2028 году

Politico: Исландия и Черногория могут одновременно войти в ЕС в 2028 году

В Евросоюзе рассматривают возможность одновременного вступления Исландии и Черногории в альянс в рамках единого пакета расширения в 2028 году, пишет газета Politico со ссылкой на дипломатов и чиновников ЕС.

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