Politico: Исландия и Черногория могут одновременно войти в ЕС в 2028 году

В Евросоюзе рассматривают возможность одновременного вступления Исландии и Черногории в альянс в рамках единого пакета расширения в 2028 году, пишет газета Politico со ссылкой на дипломатов и чиновников ЕС.
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