Жители Москвы и Подмосковья не спали в ночь на 22 октября из-за гула в небе и взрывов. Это работала ПВО: в сторону Москвы летели 630 беспилотников, 163 из них уничтожили на подлете к городу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Приморском райо...
- Путин исключил из...
- Россияне начали п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым