Свежая сводка от Юрия Подоляки из зоны СВО на утро, 03.12.2024

Интересная Россия публикует обзор ключевых событий, развернувшихся на линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции (СВО) по материалам аналитика Юрия Подоляки на утро 3 декабря 2024 года.
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