Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Свежая сводка от Юрия Подоляки из зоны СВО на утро, 03.12.2024

Свежая сводка от Юрия Подоляки из зоны СВО на утро, 03.12.2024

Интересная Россия публикует обзор ключевых событий, развернувшихся на линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции (СВО) по материалам аналитика Юрия Подоляки на утро 3 декабря 2024 года.

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