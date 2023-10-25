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ВСУ имитируют атаки и строят ложные позиции в Донбассе — Марочко

ВСУ имитируют атаки и строят ложные позиции в Донбассе — Марочко

Имитацией атак на позиции России и оборудованием собственных ложных позиций пытаются распылить внимание российских бойцов на Краснолиманском участке фронта, заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, сообщает 25 октября РИА Новости.

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