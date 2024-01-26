Владимирские художники сообщили о гибели в зоне СВО военврача Евгения Ляпина

Во владимирском отделении союза художников скорбят о погибшем на фронте племяннике своего коллеги.В правлении владимирского областного отделения «Союза художников России» сообщили о гибели в зоне СВО военврача Евгении Ляпина.
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