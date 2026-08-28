Спортивные праздники для владельцев домашних животных пройдут в ЮВАО

29 и 30 августа в четырех районах ЮВАО пройдут мероприятия для владельцев домашних питомцев в рамках городского цикла «Друг, спасатель, защитник».
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