Агония или давление западных партнёров. Интрига вокруг отставки Залужного сохраняется

Интрига вокруг отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного не затихает. О несостоявшейся отставке главкома пишут западные СМИ, указывая, что Зеленскому пришлось отказаться от отставки Залужного под давлением западных партнёров.
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