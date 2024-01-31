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Мировое обозрение

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Агония или давление западных партнёров. Интрига вокруг отставки Залужного сохраняется

Агония или давление западных партнёров. Интрига вокруг отставки Залужного сохраняется

Интрига вокруг отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного не затихает. О несостоявшейся отставке главкома пишут западные СМИ, указывая, что Зеленскому пришлось отказаться от отставки Залужного под давлением западных партнёров.

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