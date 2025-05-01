ВСУ выпустили более 169 боеприпасов по Белгородской области за сутки

БЕЛГОРОД, 1 мая. /ТАСС/. ВСУ за сутки атаковали территорию восьми районов Белгородской области с помощью 81 беспилотника, также в ходе обстрелов были выпущены 169 боеприпасов, наибольшее количество — по населенным пунктам Краснояружского района.
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