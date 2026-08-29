В Подмосковье две школьницы жестоко убили 12-летнего мальчика

В Орехово-Зуевском городском округе Московской области произошла резонансная трагедия: две несовершеннолетние девушки, 15 и 16 лет, подозреваются в жестоком убийстве 12-летнего школьника.
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