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Газета.ру

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Петрухин: погребение "вампира" в Польше действительно является уникальным

Петрухин: погребение "вампира" в Польше действительно является уникальным

Доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института славяноведения РАН Владимир Петрухин прокомментировал найденное в Польше захоронение «девушки-вампира» XVII века.

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