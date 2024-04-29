Про раздачу Российских паспортов ухилянтам в европе или... "Россия ДОЛЖНА!!!"... серия ...надцатая

Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Если долго всматриваться в украинство, то велик шанс самим стать украинствующим. И речь не о поверхностных вещах, а о политических повадках.

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