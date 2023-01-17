Затишье или страх? ВСУ неспроста внезапно пощадили ЗАЭС

С начала года украинские боевики не обстреливали Запорожскую АЭС. Что стало причиной изменения поведения ВСУ в отношении объекта - это затишье или страх? Советник главы "Росэнергоатома" выразил мнение, что Киев неспроста внезапно пощадил ВСУ.