Молодые мужчины стали отказываться от душа. Они считают, что так феромоны работают лучше

Раньше мужчина перед свиданием принимал душ, пользовался дезодорантом и выбирал парфюм. Теперь некоторые делают наоборот: душ отменяется, дезодорант остается в шкафу, а главным оружием становится собственный запах.
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