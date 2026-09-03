Страна и люди
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Страна и люди

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Молодые мужчины стали отказываться от душа. Они считают, что так феромоны работают лучше

Молодые мужчины стали отказываться от душа. Они считают, что так феромоны работают лучше

Раньше мужчина перед свиданием принимал душ, пользовался дезодорантом и выбирал парфюм. Теперь некоторые делают наоборот: душ отменяется, дезодорант остается в шкафу, а главным оружием становится собственный запах.

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