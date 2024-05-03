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Жена моряка Колчанова опровергла информацию о его освобождении с судна

Жена моряка Колчанова опровергла информацию о его освобождении с судна

Супруга российского моряка Тимофея Колчанова, который находился на борту судна MSC Aries во время захвата иранскими силовыми структурами, опровергла информацию о его освобождении, сообщили «Известия» в Telegram-канале.

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