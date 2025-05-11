Экс-игрок Хомуха объяснил удачное выступление ЦСКА в весенней части РПЛ

Бывший футболист московского ЦСКА Дмитрий Хомуха назвал армейский клуб явным претендентом на третье место в Российской премьер-лиге (РПЛ) и объяснил, за счет его команда не проигрывает после возобновления национального первенства.
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