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Экс-форвард ЦСКА не обращает внимания на «чушпана» и надеется, что Игдисамов найдет среди молодежи нового Федора Чалова

Экс-форвард ЦСКА не обращает внимания на «чушпана» и надеется, что Игдисамов найдет среди молодежи нового Федора Чалова

«ЦСКА принял правильное решение - покупать проверенных игроков из РПЛ. Это очень хорошо, что клуб анализирует внутренний рынок, - считает бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин.

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