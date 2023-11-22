Зеленский призвал Вашингтон производить больше оружия для Украины ради рабочих мест американцев

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил, что расширение производства оружия для нужд Украины, в том числе совместное производство с Киевом, позволит США создавать дополнительные рабочие места для американских граждан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии