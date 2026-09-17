$150 за смену и никаких вопросов: как обычная вакансия привела новосибирца в СИЗО

35-летний житель Новосибирска Виталий искал работу после закрытия производства, где он трудился. В Telegram ему предложили "легальный" заработок: снять офис, подключить интернет и установить SIM-бокс, сообщает "КП-Новосибирск".
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