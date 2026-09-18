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FiNE NEWS

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Украина тонет в идеальном шторме: миллиарды утекают, ПВО молчит, а удары летят один за другим

Представьте себе страну, которая одновременно борется с огромной финансовой дырой, коррупционными скандалами и постоянными ударами по своей инфраструктуре.

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