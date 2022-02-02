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TG-канал «Милитарист»: уничтожить бойца ДНР с помощью сброса бомбы мог украинский дрон Bayraktar TB2

TG-канал «Милитарист»: уничтожить бойца ДНР с помощью сброса бомбы мог украинский дрон Bayraktar TB2

Уничтожить бойца самопровозглашенной ДНР с помощью сброса бомбы мог украинский дрон Bayraktar TB2. Такое предположение высказал Telegram-канал «Милитарист».

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