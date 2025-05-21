В РКН заявили о повторной кибератаке на Lovit

Сильно пострадавший от DDoS-атаки в марте 2025 года российский интернет-провайдер Lovit в апреле подвергся еще одному кибернападению, но был успешно защищен благодаря Национальной системе противодействия DDoS-атакам (НСПА), созданной Роскомнадзором (РКН).