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В РКН заявили о повторной кибератаке на Lovit

В РКН заявили о повторной кибератаке на Lovit

Сильно пострадавший от DDoS-атаки в марте 2025 года российский интернет-провайдер Lovit в апреле подвергся еще одному кибернападению, но был успешно защищен благодаря Национальной системе противодействия DDoS-атакам (НСПА), созданной Роскомнадзором (РКН).

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