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«Одно колено не сгибается. Оно ужасно выглядит»: как Ольга Бузова готовится к шоу «Разрешаю себе» после тяжелой травмы

«Одно колено не сгибается. Оно ужасно выглядит»: как Ольга Бузова готовится к шоу «Разрешаю себе» после тяжелой травмы

До большого сольного концерта Ольги Бузовой остается совсем немного времени. 2 октября артистка выйдет на сцену Live Арены с новым шоу «Разрешаю себе».

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