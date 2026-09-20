«Одно колено не сгибается. Оно ужасно выглядит»: как Ольга Бузова готовится к шоу «Разрешаю себе» после тяжелой травмы

До большого сольного концерта Ольги Бузовой остается совсем немного времени. 2 октября артистка выйдет на сцену Live Арены с новым шоу «Разрешаю себе».
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