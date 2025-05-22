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Царьград

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Прорыв под Новониколаевкой: армия России достигла рубежей Днепропетровской области

Прорыв под Новониколаевкой: армия России достигла рубежей Днепропетровской области

Русский флаг установили бойцы 90-й танковой дивизии.Войска России продвинулись вглубь территории и вышли к границе Днепропетровской области.

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Комментарии
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Часовщик
А что тут коментировать,Российская армия,лучшая в мире.Но не при Шойгу.
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