Discord запускает SDK, чтобы помочь разработчикам улучшить социальный опыт в своих играх

В понедельник компания Discord объявила о запуске Discord Social SDK - бесплатного набора инструментов, позволяющего разработчикам использовать социальную инфраструктуру платформы для улучшения социальных и многопользовательских возможностей своих игр.
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