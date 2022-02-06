Вирусолог Альтштейн предупредил, что COVID-19 полностью не покинет человеческую популяцию

Вирусолог Анатолий Альтштейн в рамках разговора с журналистами предсказал скорое снижение заболеваемости коронавирусом нового типа в России, однако отметил, что полностью болезнь не исчезнет.
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