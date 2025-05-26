«Купол Донбасса» перехватил 413 украинских беспилотников над ДНР

Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» уничтожила 413 украинских бесплотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией Донецкой Народной Республики (ДНР).
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