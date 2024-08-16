10 дней вторжения ВСУ: как власти помогают жителям Курской области

МОСКВА, 16 августа, ФедералПресс. Со дня вторжения Украины в Курскую область прошло 10 дней. Какие меры приняли российские власти для помощи пострадавшим от нападения ВСУ жителям приграничья – в материале «ФедералПресс».
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