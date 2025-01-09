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Царьград

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Срок временной нетрудоспособности по болезни сократят к 2030 году

Срок временной нетрудоспособности по болезни сократят к 2030 году

Правительство России планирует сократить срок временной нетрудоспособности работников по болезни на 15% к 2030 году.

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