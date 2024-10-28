«Людей придется массово переселять» Ученые предрекли Европе неминуемую природную катастрофу. Что ждет Россию?

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Больше сорока ведущих климатологов мира написали письмо руководителям Северной Европы. Ученые предупредили: из-за глобального потепления может измениться то, что в науке называют Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляцией (АМОЦ).