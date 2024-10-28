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«Людей придется массово переселять» Ученые предрекли Европе неминуемую природную катастрофу. Что ждет Россию?

«Людей придется массово переселять» Ученые предрекли Европе неминуемую природную катастрофу. Что ждет Россию?

Больше сорока ведущих климатологов мира написали письмо руководителям Северной Европы. Ученые предупредили: из-за глобального потепления может измениться то, что в науке называют Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляцией (АМОЦ).

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