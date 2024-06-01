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Царьград

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В небо подняты боевые самолёты. Возмездие русских стало испытанием для "всей системы ПВО Польши"

В небо подняты боевые самолёты. Возмездие русских стало испытанием для "всей системы ПВО Польши"

Оперативное командование вооруженных сил Польши заявило, что в ночь на 1 июня армия республики подняла в небо боевые самолёты из-за активности дальней авиации России на территории Украины.

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