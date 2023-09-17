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"Это не черный квадрат Малевича - это белая тряпочка", - в РФ не будут оплачивать Олимпиаду для "нейтральных" атлетов

"Это не черный квадрат Малевича - это белая тряпочка", - в РФ не будут оплачивать Олимпиаду для "нейтральных" атлетов

Politiki.net Пока пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призывает каждого российского атлета ехать на Олимпиаду, и не важно что там, о России не будет напоминать ничего, а Томас Бах до сих пор не решил, кого из россиян он все-таки пустит в Париж, если конечно вообще пустит.

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Комментарии
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С
Странник
ну да....оценили так, что чуть страну не потеряли...
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2 час.
Natalija Osminina
Причем тут  круглое с зеленым? Я  написала о том, что для того,  чтобы  сравнивать две формации, надо ПРОЖИТЬ в обеих.   Для большинства народа  теоретическое сравнение капитализма с социализмом, даваемое Сусловым, не прокатило.  Захотелось лично прочувствовать капитализм. Что имеем не храним, потерявши плачем.  Да и сейчас многие, клеймящие социализм, сравнивают ДВА ВРЕМЕНИ, а не  формации. У таких претензии к социализму СССР - не было смартфонов  и тому подобное)))
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1 час.
Natalija Osminina
А  страну чуть не потеряли, не потому, что хотели познать сорта колбасы. А от того, что выросли тепличными растениями в парнике социализма. И не заметили. как скатились во времена, когда &quot;сердца требовали перемен&quot;. Компрадорские элиты повели народ, как стадо баранов на убой. И если бы не Путин, страну бы точно потеряли.
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45 мин.

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