Politiki.net Пока пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призывает каждого российского атлета ехать на Олимпиаду, и не важно что там, о России не будет напоминать ничего, а Томас Бах до сих пор не решил, кого из россиян он все-таки пустит в Париж, если конечно вообще пустит.
"Это не черный квадрат Малевича - это белая тряпочка", - в РФ не будут оплачивать Олимпиаду для "нейтральных" атлетов
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
С
Странник
ну да....оценили так, что чуть страну не потеряли...
Ответить
2 час.
Natalija Osminina
Причем тут круглое с зеленым? Я написала о том, что для того, чтобы сравнивать две формации, надо ПРОЖИТЬ в обеих. Для большинства народа теоретическое сравнение капитализма с социализмом, даваемое Сусловым, не прокатило. Захотелось лично прочувствовать капитализм. Что имеем не храним, потерявши плачем. Да и сейчас многие, клеймящие социализм, сравнивают ДВА ВРЕМЕНИ, а не формации. У таких претензии к социализму СССР - не было смартфонов и тому подобное)))
Ответить
1 час.
Natalija Osminina
А страну чуть не потеряли, не потому, что хотели познать сорта колбасы. А от того, что выросли тепличными растениями в парнике социализма. И не заметили. как скатились во времена, когда "сердца требовали перемен". Компрадорские элиты повели народ, как стадо баранов на убой. И если бы не Путин, страну бы точно потеряли.
Ответить
45 мин.
Свежие комментарии