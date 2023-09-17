"Это не черный квадрат Малевича - это белая тряпочка", - в РФ не будут оплачивать Олимпиаду для "нейтральных" атлетов

Natalija Osminina

Причем тут круглое с зеленым? Я написала о том, что для того, чтобы сравнивать две формации, надо ПРОЖИТЬ в обеих. Для большинства народа теоретическое сравнение капитализма с социализмом, даваемое Сусловым, не прокатило. Захотелось лично прочувствовать капитализм. Что имеем не храним, потерявши плачем. Да и сейчас многие, клеймящие социализм, сравнивают ДВА ВРЕМЕНИ, а не формации. У таких претензии к социализму СССР - не было смартфонов и тому подобное)))