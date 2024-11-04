Белла Хадид поделилась редкими фото с бойфрендом-ковбоем

Белла Хадид показала новые фото с возлюбленным Аданом Бануэлосом. 28-летняя модель, которая недавно произвела фурор на шоу Victoria's Secret, поделилась редкими кадрами с 35-летним бойфрендом-ковбоем в инстаграме*.
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