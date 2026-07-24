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Аргументы и Факты

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В Санкт-Петербурге ликвидировали открытое горение на месте удара БПЛА

В Санкт-Петербурге ликвидировали открытое горение на месте удара БПЛА

Спасательные подразделения МЧС успешно потушили пожар, возникший в результате атаки дронов ВСУ на гражданские объекты на Московском шоссе в Санкт-Петербурге утром 24 июля, проинформировала пресс-служба городского правительства.

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