В Санкт-Петербурге ликвидировали открытое горение на месте удара БПЛА

Спасательные подразделения МЧС успешно потушили пожар, возникший в результате атаки дронов ВСУ на гражданские объекты на Московском шоссе в Санкт-Петербурге утром 24 июля, проинформировала пресс-служба городского правительства.
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