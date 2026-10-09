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Анализ цены биткоина: почему $74 600 — ключевой уровень поддержки BTC

Анализ цены биткоина: почему $74 600 — ключевой уровень поддержки BTC

Биткоин торгуется на уровне $82 529,31 после падения на 3,96% за последние семь дней. По данным CryptoQuant, спад последовал за откатом на 7% от недавних максимумов.

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