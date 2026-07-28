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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Палмейрас» за 20+5 млн евро не продал Лопеса в «Спартак». Красно-белые готовы платить форварду больше, чем бразильцы

«Спартак» пытается приобрести 25-летнего нападающего « Палмейраса » Флако Лопеса . Красно-белые предложили 20 миллионов евро в качестве фиксированной суммы плюс 5 миллионов евро бонусами за аргентинского футболиста.

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